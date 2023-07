Stadtentwicklung Neuer Imagefilm: Haldensleben-Spot kommt bald in die Kinos

Der Imagefilm über Haldensleben soll bald fertig sein. Die Stadt erarbeitet aktuell ein Nutzungskonzept dafür - was unter anderem beinhaltet, dass der Haldensleben-Spot in die Kinos kommen soll. Was bedeutet das für die Stadt?