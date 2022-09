Neuer Stern für die Rettungswache in Erxleben

Ein nagelneues Notarzteinsatzfahrzeug übergibt Ralf Schmidt (vorn; l.), Leiter vom DRK-Rettungsdienst Börde, an Notfallsanitäter Marko Gerono vom Team der Rettungswache in Erxleben. Das Fahrzeug an der Rettungswache in Erxleben bestaunen auch Ralf Kürbis (hinten; v.l.), Vorsitzender des Vorstandes, Jens Sips, Sachgebietsleiter Rettungsdienst beim Landkreis Börde, Corinna Sladky, Amtsleiterin für Brand- und Katastrophenschutz im Landkreis Börde und Sylvia Franke, stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Foto: Anett Roisch