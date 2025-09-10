Start für EP-Filiale in Haldensleben Neueröffnung in Haldensleben: Altbekanntes Elektrogeschäft Flohr startet neu durch

Nach monatelanger Pause tut sich wieder etwas am Gänseanger in Haldensleben: Die einstige EP: Electro Flohr-Filiale wird mit neuem Inhaber, erweitertem Angebot und vertrautem Team durchstarten. Was sich für die Kunden ändert – und was bleibt.