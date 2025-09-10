weather regenschauer
  4. Neueröffnung in Haldensleben: Elektrogeschäft EP startet neu durch

Nach monatelanger Pause tut sich wieder etwas am Gänseanger in Haldensleben: Die einstige EP: Electro Flohr-Filiale wird mit neuem Inhaber, erweitertem Angebot und vertrautem Team durchstarten. Was sich für die Kunden ändert – und was bleibt.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 11.09.2025, 09:08
Mit einem Händedruck besiegeln Hans-Peter Flohr (links) und Hans-Christian Höckendorf die Geschäftsübergabe am Gänseanger: Das Elektrofachgeschäft startet am 1. Oktober in Haldensleben unter neuer Leitung als „EP: Altmark Elektronik“ in die Zukunft. Foto: Anett Roisch

Haldensleben. - Einige Monate blieb das bekannte Elektrofachgeschäft EP: Electro Flohr am Gänseanger geschlossen, doch nun kehrt neues Leben ein.