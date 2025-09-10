1,5 Millionen Euro: So viel Geld investiert der Kreis Stendal in ein Dorf mit nur 68 Einwohnern bei Osterburg. Die Bürger leiden seit Jahren unter Lärm und wackelnden Wänden, wenn Laster durch ihren Ort fahren. Nun steht fest, wann gebaut wird.

Straße im Kreis Stendal wird saniert: Bauarbeiten ab Frühjahr 2026 dauern ein Jahr

1,5 Millionen Euro wird der Landkreis Stendal in die Erneuerung der Schmersauer Ortsdurchfahrt investieren.

Schmersau. - „Das ist eine sehr positive Nachricht“, verkündete Matthias Köberle kürzlich im Bauausschuss in Osterburg. Der Amtsleiter meint die seit langem geplante Erneuerung der Straße in Schmersau, die der Landkreis Stendal nun endlich in die Tat umsetzen will. Schon in sechs Monaten könnten die Baufahrzeuge anrollen.