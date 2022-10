Neues Feuerwehrboot wird in Haldensleben mit viel Emotion getauft

Haldensleben - Die Freiwillige Feuerwehr in Haldensleben hat seit einer Weile ein Feuerwehrboot. Damit kann sie von nun an Menschen in Not auf dem Mittellandkanal oder auch in den Steinbrüchen der Stadt und ihrer Ortsteile helfen. Das Boot heißt seit dem Wochenende, an dem der Tag der offenen Tür der Feuerwehr stattfand, Viola. Die Geschichte dahinter ist sehr emotional.