Nachdem der Haldensleber Stadtrat Mitte 2025 gegen die Erweiterung des Gewerbestandortes Wedringen um etwa 50 Hektar gestimmt hatte, schlägt die Verwaltung nun eine alternative Fläche für potenzielle Firmenansiedlungen vor. Was steht im neuen Entwurf des Flächennutzungsplanes?

Neues Gewerbegebiet in Haldensleben geplant: Was kommt anstatt Wedringen Ost? Mit Grafik

Ein Blick auf das Gewerbegebiet im Südosten von Haldensleben. Im Entwurf zum neuen Flächennutzungsplan soll eine weitere, 50 Hektar große Fläche für potenzielle Unternehmensansiedlung ausgewiesen werden. Wedringen Ost wird es nach großem Widerstand aus dem Ortsteil nicht.

Haldensleben - Eigentlich sollten im vergangenen Jahr weitere 50 Hektar vor Wedringen zur Gewerbefläche deklariert werden. Was auf den Vorschlag der Stadtverwaltung folgte, war jedoch heftiger Widerstand aus Wedringen selbst. Letztendlich stimmte im Juni 2025 auch der Stadtrat gegen den geänderten Flächennutzungsplan. Nun liegt ein neuer Entwurf vor – mit alternativen Gewerbeflächen.