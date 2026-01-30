Ein neues Kita-Konzept beschäftigt derzeit den Sozialausschuss in Flechtingen: Für mögliche Schließungen steht sogar bereits ein Datum im Raum – doch die Eltern der betroffenen Kinder waren bislang noch nicht informiert.

Zwei Kitas vor dem Aus? Neues Konzept sorgt für Unruhe in der Verbandsgemeinde Flechtingen

Die Kita „Eichkätzchen“ in Zobbenitz steht im Fokus des neuen Konzepts der Verbandsgemeinde Flechtingen. Im Entwurf ist bereits ein Schließungsdatum vorgesehen, eine endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus. Das Foto entstand im November 2025 bei einem Lichterfest.

Flechtingen - Prognosen zufolge werden die Zahlen der Kinder in der Verbandsgemeinde Flechtingen sinken – und damit auch die Auslastung der Kitas. Um den Folgen dieses Geburtenrückgangs zu begegnen, legte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Tim Krümmling (CDU) ein Konzept vor, das unter anderem kurzfristig die Schließung zweier Kitas vorsieht.