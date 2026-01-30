Sinkende Kinderzahlen Zwei Kitas vor dem Aus? Neues Konzept sorgt für Unruhe in der Verbandsgemeinde Flechtingen
Ein neues Kita-Konzept beschäftigt derzeit den Sozialausschuss in Flechtingen: Für mögliche Schließungen steht sogar bereits ein Datum im Raum – doch die Eltern der betroffenen Kinder waren bislang noch nicht informiert.
Aktualisiert: 30.01.2026, 17:14
Flechtingen - Prognosen zufolge werden die Zahlen der Kinder in der Verbandsgemeinde Flechtingen sinken – und damit auch die Auslastung der Kitas. Um den Folgen dieses Geburtenrückgangs zu begegnen, legte Verbandsgemeinde-Bürgermeister Tim Krümmling (CDU) ein Konzept vor, das unter anderem kurzfristig die Schließung zweier Kitas vorsieht.