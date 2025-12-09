weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Energieautark wohnen: Von der DDR-Platte zur nachhaltigen Zukunft: 50 Wohnungen werden in Flechtingen saniert

Energieautark wohnen Von der DDR-Platte zur nachhaltigen Zukunft: 50 Wohnungen werden in Flechtingen saniert

Ein leerstehender Wohnblock direkt gegenüber von Rockwool soll energieeffizient modernisiert werden. Was werden die Mieter künftig zahlen?

Von Anett Roisch 09.12.2025, 18:00
Privatinvestor Daniel Ebeling (l.) und Planer Timo Leukefeld stellen im Goldenen Löwen in Calvörde ihr Konzept für den Umbau des leerstehenden Plattenbaus im Flechtinger Ortsteil Bahnhof vor. Auf der Leinwand im Hintergrund ist ein bereits verwirklichtes Wohnprojekt in Aschersleben zu sehen.
Privatinvestor Daniel Ebeling (l.) und Planer Timo Leukefeld stellen im Goldenen Löwen in Calvörde ihr Konzept für den Umbau des leerstehenden Plattenbaus im Flechtinger Ortsteil Bahnhof vor. Auf der Leinwand im Hintergrund ist ein bereits verwirklichtes Wohnprojekt in Aschersleben zu sehen. Foto: Anett Roisch

Calvörde/Flechtingen - Seit sieben Jahren prägt der leerstehende Plattenbau in der Calvörder Straße 2–10 den Flechtinger Ortsteil Bahnhof – ein Schandfleck, der direkt an der Straße unübersehbar ist. Doch nun rückt anscheinend eine grundlegende Veränderung in greifbare Nähe.