Energieautark wohnen Von der DDR-Platte zur nachhaltigen Zukunft: 50 Wohnungen werden in Flechtingen saniert
Ein leerstehender Wohnblock direkt gegenüber von Rockwool soll energieeffizient modernisiert werden. Was werden die Mieter künftig zahlen?
09.12.2025, 18:00
Calvörde/Flechtingen - Seit sieben Jahren prägt der leerstehende Plattenbau in der Calvörder Straße 2–10 den Flechtinger Ortsteil Bahnhof – ein Schandfleck, der direkt an der Straße unübersehbar ist. Doch nun rückt anscheinend eine grundlegende Veränderung in greifbare Nähe.