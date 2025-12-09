Privatinvestor Daniel Ebeling (l.) und Planer Timo Leukefeld stellen im Goldenen Löwen in Calvörde ihr Konzept für den Umbau des leerstehenden Plattenbaus im Flechtinger Ortsteil Bahnhof vor. Auf der Leinwand im Hintergrund ist ein bereits verwirklichtes Wohnprojekt in Aschersleben zu sehen.

Foto: Anett Roisch