Pittiplatsch, Feuerwehr und Spargel auf dem Postrad – der zehnjährige Henry entdeckt in der Calvörder Heimatstube eine Welt, die es so heute nicht mehr gibt. Was ihn staunen lässt – und warum selbst sein Vater ins Grübeln gerät.

Zeitreise in die DDR: Sandmann, Trabi, DEFA-Filme und die Volkspolizei

Henry entdeckt gemeinsam mit seinem Vater Benjamin Schumann die beliebten DDR-Figuren Pittiplatsch, Schnatterinchen & Co. in der Heimatstube in Calvörde.

Calvörde. - Henry gibt ehrlich zu: Viel weiß er nicht über die DDR. Woher auch? Doch Pittiplatsch, Schnatterinchen & Co. kennt der zehnjährige Junge trotzdem. An den letzten Tagen seiner Sommerferien besucht er mit seinem Vater Benjamin Schumann die Calvörder Heimatstube – eine kleine Zeitreise in eine für Henry fremde Welt.