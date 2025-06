Kirchengemeinden in der Börde

Oebisfelde - Der Konfirmationsgottesdienst in Oebisfelde war nicht nur ein festlicher Moment für die Jugendlichen und ihre Familien, sondern auch ein Zeichen dafür, wie sehr das ehrenamtliche Engagement die Gemeinde trägt – besonders in einer Zeit, in der wichtige Stellen unbesetzt sind. Warum die Gemeinde keinen Pfarrer bekommt.