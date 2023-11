Einen ungewöhnlichen Unfall hat es in Haldensleben gegeben: In die größte Apotheke der Stadt, die Roland-Apotheke, ist ein Auto gekracht. Der Fahrer verwechselte offenbar Brems- und Gaspedal.

Haldensleben - Ein Auto ist in die Haldensleber Roland-Apotheke gefahren. Der Fahrer verwechselte am Dienstag offensichtlich das Gas- mit dem Bremspedal, wie Apotheker Alfred Schmidt auf Volksstimme-Anfrage erklärt. So habe ein Autofahrer gegen die Mittagszeit offenbar vor der Apotheke seinen Wagen ausparken wollen und sei rückwärts mit voller Wucht zunächst gegen einen Poller , über den Bordstein und dann in das Schaufenster der größten Apotheke der Stadt gefahren.