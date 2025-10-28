weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Darts-Punktspiel: Pfeile fliegen: Haldensleber „Ohre Flight's“ liegen vorn

Von August bis Mai geht die Darts-Saison: Aktuell spielen die Haldensleber „Ohre Flight's“ vorn mit. Beim vergangenen Punktspiel gegen das Team aus Güsen gewinnen die Haldensleber.

Von Saskia Lohöfer 28.10.2025, 09:15
Darts „Ohre Flight's“ Patrick Bastubbe (r.) und Holger Maaß, Frau Sabine Maaß im Hintergrund
Darts „Ohre Flight's“ Patrick Bastubbe (r.) und Holger Maaß, Frau Sabine Maaß im Hintergrund Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Heimspiel für das Darts-Team der „Ohre Flight's“: Zu Gast war die Mannschaft aus Güsen, die Haldensleben besiegte. Insgesamt trennten sich die beiden Mannschaften mit 11:9 Sets in den Räumlichkeiten der Dartsabteilung des HSV in der Hagenstraße. Seit einem Jahr spielen die „Ohre Flight's“ in der 2. Bezirksliga Sachsen-Anhalt der Mitteldeutschen Steeldartliga (MDSL-Liga). Nach einigen Spielen liegen sie auf dem zweiten Rang der Tabelle. „Wir sind auf Titelkurs!“, sagt Patrick Bastubbe von den „Ohre Flight's“ optimistisch.