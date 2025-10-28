Von August bis Mai geht die Darts-Saison: Aktuell spielen die Haldensleber „Ohre Flight's“ vorn mit. Beim vergangenen Punktspiel gegen das Team aus Güsen gewinnen die Haldensleber.

Haldensleben - Heimspiel für das Darts-Team der „Ohre Flight's“: Zu Gast war die Mannschaft aus Güsen, die Haldensleben besiegte. Insgesamt trennten sich die beiden Mannschaften mit 11:9 Sets in den Räumlichkeiten der Dartsabteilung des HSV in der Hagenstraße. Seit einem Jahr spielen die „Ohre Flight's“ in der 2. Bezirksliga Sachsen-Anhalt der Mitteldeutschen Steeldartliga (MDSL-Liga). Nach einigen Spielen liegen sie auf dem zweiten Rang der Tabelle. „Wir sind auf Titelkurs!“, sagt Patrick Bastubbe von den „Ohre Flight's“ optimistisch.