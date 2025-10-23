weather wolkig
  4. Postfiliale oft geschlossen: Frust und Alternativen wie Biberpost in Haldensleben

Mit der Post Pakete und Briefe zu verschicken, ist in Haldensleben zurzeit nicht einfach. Die Volksstimme hat nachgefragt, wo es in der Stadt noch Briefmarken zu kaufen gibt.

Von Sophie-Charlott Weiß und Till Frieling Aktualisiert: 24.10.2025, 10:59
Die Postfiliale in der Hagenpassage bleibt oft zu – in Haldensleben sorgt das für Frust. Bei Melanie Münning in der Althaldensleber Postfiliale stapeln sich mittlerweile die Pakete.
Die Postfiliale in der Hagenpassage bleibt oft zu – in Haldensleben sorgt das für Frust. Bei Melanie Münning in der Althaldensleber Postfiliale stapeln sich mittlerweile die Pakete. Foto: Till Frieling

Haldensleben. - In der Postfiliale in der Neuhaldensleber Straße in Althaldensleben stapeln sich mittlerweile die Pakete. Das Aufkommen sei bei ihnen in der letzten Zeit merklich gestiegen, sagt Mitarbeiterin Melanie Münning. Um die ganzen Pakete und Päckchen noch unterzukriegen, hätte sie extra umräumen müssen.