Radweg, Klima und Verkehr Güsten und Ilberstedt feiern Radweg und -straße mit Tour und Treff
Bürgermeister laden zu kleiner Radtour über neuen Weg Güsten-Ilberstedt ein. Auch die Fahrradstraße vor der Güstener Schule soll am 15. November gefeiert werden.
24.10.2025, 12:17
Güsten/Ilberstedt. - „Der Bau unseres Radweges zwischen Güsten und Ilberstedt ist in der Endphase“, frohlockt der Güstener Bürgermeister, „Wir planen deshalb für Sonnabend, 15. November, eine kleine Aktion mit einer kleinen Fahrrad-Rundfahrt.“