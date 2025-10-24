Bürgermeister laden zu kleiner Radtour über neuen Weg Güsten-Ilberstedt ein. Auch die Fahrradstraße vor der Güstener Schule soll am 15. November gefeiert werden.

Güsten und Ilberstedt feiern Radweg und -straße mit Tour und Treff

Der fertiggestellte Radweg zwischen Güsten und Ilberstedt soll am 15. November mit einer kleinen Tour gefeiert werden.

Güsten/Ilberstedt. - „Der Bau unseres Radweges zwischen Güsten und Ilberstedt ist in der Endphase“, frohlockt der Güstener Bürgermeister, „Wir planen deshalb für Sonnabend, 15. November, eine kleine Aktion mit einer kleinen Fahrrad-Rundfahrt.“