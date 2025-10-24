weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Radweg, Klima und Verkehr: Güsten und Ilberstedt feiern Radweg und -straße mit Tour und Treff

Bürgermeister laden zu kleiner Radtour über neuen Weg Güsten-Ilberstedt ein. Auch die Fahrradstraße vor der Güstener Schule soll am 15. November gefeiert werden.

Von Falk Rockmann 24.10.2025, 12:17
Der fertiggestellte Radweg zwischen Güsten und Ilberstedt soll am 15. November mit einer kleinen Tour gefeiert werden.
Der fertiggestellte Radweg zwischen Güsten und Ilberstedt soll am 15. November mit einer kleinen Tour gefeiert werden. Foto: Kurt Kuchinke

Güsten/Ilberstedt. - „Der Bau unseres Radweges zwischen Güsten und Ilberstedt ist in der Endphase“, frohlockt der Güstener Bürgermeister, „Wir planen deshalb für Sonnabend, 15. November, eine kleine Aktion mit einer kleinen Fahrrad-Rundfahrt.“