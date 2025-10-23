Ein erster Teil des Anfang September 2025 geborgenen deutschen U-Boots U16 kann nun im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein besichtigt werden. Es ist jedoch nicht das einzige Stück des 1919 gesunkenen U-Boots, das sich das Museumsteam gesichert hat.

Erstes Wrackteil von U-Boot aus der Kaiserzeit im Harz eingetroffen: Besucher können Heck bestaunen

Die Hecksektion des U-Boots 16 der Kaiserlichen Marine befindet sich nun im Ostdeutschen Fahrzeugmuseum in Benneckenstein. Das Wrack wurde Anfang September 2025 aus der Nordsee geborgen.

Benneckenstein. - „Es ist das nervenaufreibendste, spannendste, kostspieligste und verrückteste Projekt, das ich je gemacht habe“, fasst Mario Tänzer das Geschehen um das neueste Ausstellungsstück des Ostdeutschen Fahrzeugmuseums in Benneckenstein zusammen. Denn auf dem Gelände befindet sich nun ein Teil des 1919 gesunkenen und Anfang September 2025 geborgenen deutschen U-Boots 16 der Kaiserlichen Marine. Ein weiteres Teil des 1911 in Dienst gestellten U-Boots soll noch folgen.