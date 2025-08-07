weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. B.U.F.F’S CRÜE aus Hundisburg: Punkrock mit Herz, Haltung & Energie

Die energiegeladene Punkrock-Band B.U.F.F’S CRÜE aus Hundisburg überzeugt mit ehrlichen Texten, mitreißender Power und einer leidenschaftlichen Live-Show. Erfahre, wer hinter der Band steckt, was sie antreibt und wo du sie live erleben kannst.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 08.08.2025, 00:37
B.U.F.F’S CRÜE beim Proben: Jens Cherubim (Bass), Dennis Filke (Gitarre/Gesang), Sarah Rakowski (Gesang/Synthesizer), Steffen Grodotzki (Schlagzeug) und Frank Höhne (Gitarre/Gesang). Foto: Anett Roisch

Hundisburg. - Wenn es laut wird, der Bass durch die Knochen zieht und der Funke vom ersten Gitarrenriff auf das Publikum überspringt, dann ist B.U.F.F’S CRÜE nicht weit.