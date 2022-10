Rassetiere werden in Ackendorf gezeigt

Ackendorf - Die angesichts der Energiekrise hohen Futterkosten drücken ein wenig auf die Stimmung der Zuchtfreunde des Rassegeflügelzuchtvereins Groß Ammensleben und Umgebung von 1921. „Doch lasst euch davon nicht entmutigen, hängt euer Hobby mit den Tieren nicht an den Nagel, züchtet lieber etwas weniger, aber bleibt am Ball“, macht Vereinsvorsitzender Thomas Krause den Ausstellern Mut. In Ackendorf eröffnete der Verein am Wochenende die Ausstellungssaison mit einer Größe von 257 Tieren.