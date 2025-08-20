Im Landkreis Börde kommt es derzeit zu sichtbarer Rauchentwicklung durch geplante Abflammarbeiten des Bundesforsts. Die Behörden bitten darum, von Notrufen abzusehen.

Eine große Rauchwolke war über dem Truppenübungsplatz Altmark zu sehen.

Haldensleben/vs - Wie der Landkreis Börde mitteilt, kommt es im nordwestlichen Bereich an der Grenze zum beziehungsweise im Landkreis Stendal – im mittleren Bereich des Truppenübungsplatzes Altmark – zu Abflammarbeiten durch den Bundesforst.

Dabei entsteht eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung, die auch in Haldensleben und in den Gemeinden in der Nähe des Truppenübungsplatzes wahrgenommen werden kann.

Es wird darauf hingewiesen, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestehe. „Bitte sehen Sie von zusätzlichen Notrufen ab – die Rauchentwicklung wird durch die geplanten Arbeiten verursacht“, heißt es aus dem Landratsamt.