Die Todesursachen der beiden verstorbenen Mitarbeiter des Paketdienstes Hermes in Haldensleben stehen nach der Obduktion fest. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nach den mysteriösen Todesfällen im Paketzentrum in Haldensleben steht das Ergebnis der Obduktion fest.

Haldensleben l Sowohl der 45 Jahre alte Hermes-Paketbote, der am Dienstag in Haldensleben tot hinter dem Steuer seines Auslieferungsfahrzeugs gefunden wurde, als auch der 58 Jahre alter Hermes-Mirabeiter, der Stunden zuvor tot auf dem Betriebsgelände gefunden worden war, starb eines natürlichen Todes. Das ergab die Obduktion der Magdeburger Rechtsmedizin am Donnerstag.

Chemische oder andere giftige Substanzen seien nicht festgestellt worden. Spezialisten des Landeskriminalamts, der Feuerwehr und aus Berlin hatten seit Auffinden der Toten unter großen Sicherheitsvorkehrungen die Fundorte sowie die Pakete und Fahrzeuge untersucht. Auch sie hatten keine Hinweise auf Giftanschläge gefunden.