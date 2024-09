Pferdesport im Landkreis Börde Reiterhof in Bülstringen: Wenn Töchter die Zügel übernehmen

Familie Schlubeck ist mit drei Generationen für den Pferdesport am Start. Ein Spring- und Dressurturnier richtet der Reit- und Fahrverein am 21. und 22. September aus. Was steht auf dem Programm?