Rettungskräfte in der Börde Haldensleber Feuerwehr rettet jungen Fuchs aus einem Brunnen

Die Haldensleber Feuerwehr wurde am Wochenende zu einem kuriosen Einsatz gerufen. Zunächst hieß es, ein Hund sei in einen Brunnen gefallen. Was die Wehrleute dann vorfanden.