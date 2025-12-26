Mit ihren 15 Jahren ist Mia Lübke das einzige Mädchen, das in der Börde auf dem Platz pfeifen darf. Wie sie, ohne selbst Fußball zu spielen, dazu kommt, seit drei Jahren als Schiedsrichterin unterwegs zu sein.

Saison-Pflichtspiele schon absolviert: Schiedsrichterin aus der Börde hat alles im Blick

Mit Pfeife und Karten in den Händen: Die 15-jährige Mia Lübke aus Altenhausen ist seit drei Jahren Schiedsrichterin und mittlerweile auch im Landeskader.

Altenhausen - Bevor das Spiel beginnt, werden die Tore und die Eckfahnen gecheckt, der Platz wird genau unter die Lupe genommen und geschaut, ob die Aufstellung der Mannschaften freigegeben ist. Eine gute Stunde vor Anpfiff ist Mia Lübke schon auf dem Rasen, wenn sie das Spiel selbst anpfeifen wird. Sie ist gerade einmal 15 Jahre alt und pfeift seit drei Jahren Fußballspiele von Jugendmannschaften. Ihre ersten Spiele in der Kreisklasse der Herren hat sie mittlerweile schon gepfiffen oder war auch Assistentin in der Kreisoberliga der Herren.