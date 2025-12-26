Hans-Georg Fabian lobt: Alle 13 Vereine haben beim Kinderfest mitgewirkt. Woran es im Ort noch hakt und was seine Ziele für 2026 sind, erzählt er im Interview.

Einer der 13 Vereine ist das Schalmeienorchester. Ende November veranstaltete der Verein sein Jahresabschlusskonzert im Vereinshaus.

Kleinmühlingen. - Straßenbau, Parkmöglichkeiten, Mängelliste, aber auch der Zusammenhalt der 13 Vereine in Kleinmühlingen. Dieses Jahr hat sich einiges im Ort getan, manches hat noch Verbesserungsbedarf. Ortsbürgermeister Hans-Georg Fabian erklärt im Interview mit der Volksstimme, was genau das bedeutet und was im kommenden Jahr für Kleinmühlingen bevorsteht. Das Gespräch führte Bianca Heimert.