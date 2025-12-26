Jahresrückblick In Kleinmühlingen feiert die Kinderfeuerwehr 2026 rundes Jubiläum
Hans-Georg Fabian lobt: Alle 13 Vereine haben beim Kinderfest mitgewirkt. Woran es im Ort noch hakt und was seine Ziele für 2026 sind, erzählt er im Interview.
Kleinmühlingen. - Straßenbau, Parkmöglichkeiten, Mängelliste, aber auch der Zusammenhalt der 13 Vereine in Kleinmühlingen. Dieses Jahr hat sich einiges im Ort getan, manches hat noch Verbesserungsbedarf. Ortsbürgermeister Hans-Georg Fabian erklärt im Interview mit der Volksstimme, was genau das bedeutet und was im kommenden Jahr für Kleinmühlingen bevorsteht. Das Gespräch führte Bianca Heimert.