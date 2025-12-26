Das Rätsel um einen stundenlang mitten auf der Straße stehenden Bus in Magdeburg ist gelöst. Das Fahrzeug hatte ab Heiligabend verlassen auf einer wichtigen Durchgangsstraße auf falscher Fahrbahnseite gestanden.

Ein Bus steht am ersten Weihnachtsfeiertag führerlos und auf der falschen Fahrbahnseite mitten auf der Otto-Richter-Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Der Gelenkbus gehörte zu den Magdeburger Verkehrsbetrieben und hatte zahlreiche Blicke auf sich gezogen, weil er in der Otto-Richter-Straße die falsche Fahrbahnseite blockierte und herrenlos, aber mit eingeschalteter Warnblinkanlage stundenlang ohne jegliche Erklärung auf der Straße stand. Nun äußerte sich ein MVB-Sprecher.