  4. „Tag der Fische“ am 22. August: Schlechtes Zeugnis für Ohre und Beber: So steht es um die Fischarten in den Flüssen der Börde

Der „Tag der Fische“ am 22. August soll darauf aufmerksam machen, wie schützenswert die Tiere sind. Welche Fischarten sich in den Flüssen der Börde tummeln und warum sich die Artenvielfalt über die Jahre dramatisch verändert hat.

Von Vivian Hömke 21.08.2025, 18:00
Anspruchslose Fischarten wie das Rotauge kommen in Ohre und Beber häufiger vor.
Anspruchslose Fischarten wie das Rotauge kommen in Ohre und Beber häufiger vor. Symbolfoto: IMAGO/blickwinkel

Haldensleben - Eigentlich sei die Beber ein Forellenbach, sagt Volker Lüderitz, Professor für Gewässer- und Renaturierungsökologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Doch wer in dem Flüsschen Forellen sucht, sucht vergeblich.