Beim Haldensleber Sternenmarkt soll auch dieses Jahr eine Eislaufbahn aufgebaut werden. Dafür wurde jetzt der Vertrag zwischen den Stadtwerken und der Betreiberfirma unterzeichnet.

Eisbahnbetreiber Jens Ganso (v.l.), Bürgermeister Bernhard Hieber und SWH-Geschäftsführer Detlef Koch bei der Unterzeichnung des Vertrags für die Eisbahn.

Haldensleben - Beim Sternenmarkt in Haldensleben können sich die Besucher auch in diesem Jahr aufs Eis wagen. Für die Dauer des Sternenmarktes vom 6. bis zum 21. Dezember wird erneut eine Eisbahn aufgebaut. Gesponsert wird die Attraktion durch die Stadtwerke Haldensleben (SWH). Jetzt wurde der Vertrag für die Eisbahn zwischen den Stadtwerken und Eisbahnbetreiber Jens Ganso von der Halberstädter Veranstaltungs-Com unterschrieben.