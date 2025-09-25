weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Gewalt, Müll, Lärm: Stadtrat Magdeburg diskutiert über Neue Neustadt

Brennpunkt Neue Neustadt Migration, Müll, Sicherheit: Was Magdeburgs Politik jetzt tun will

Die Sorgen sind groß: Gewalt, Vermüllung und Lärm belasten viele Menschen in der Neuen Neustadt. Im Magdeburger Stadtrat wurde offen über die Probleme gesprochen – und über Wege, sie zu lösen. Zwischen politischen Fronten und persönlichen Geschichten zeigt sich: Es braucht mehr als Schuldzuweisungen.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 26.09.2025, 10:05
Nach der tödlichen Messerstecherei in Magdeburg hatten sich mehrere Menschen zu einer Mahnwache an der Lübecker Straße/ Ecke Alexanderstraße zusammengefunden.
Nach der tödlichen Messerstecherei in Magdeburg hatten sich mehrere Menschen zu einer Mahnwache an der Lübecker Straße/ Ecke Alexanderstraße zusammengefunden. Foto: Uli Lücke

Magdeburg. - Eskalierende Gewalt, Vermüllung, Lärm in den Nachtstunden: Aus Sicht der AfD-Fraktion ist die Neue Neustadt ein Brennpunkt – nicht erst seit der tödlichen Messerattacke. In der aktuellen Debatte im Magdeburger Stadtrat wurden die Probleme und Sorgen der Einwohner klar benannt. Und es gab auch schon Lösungsansätze.