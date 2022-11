Weihnachten Schloss Altenhausen wird zur märchenhaften Kulisse

Ausnahmezustand in Altenhausen: Der Schloss-Weihnachtsmarkt „Märchenzauber“ lockte am ersten Adventswochenende hunderte Besucher an. Wer mit dem Auto anreiste, brauchte unter Umständen viel Geduld, um einen Stellplatz zu finden.