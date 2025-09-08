Entlang der Hagenstraße ist viel los: Auf dem ersten Haldensleber „Rolli Flohmarkt“ werden Kinderklamotten verkauft, aber auch Glaswaren und ein Pferd. Wie der Stadtflohmarkt angenommen und wie bezahlt wurde.

Schnäppchensuche an mehr als 90 Ständen: Trödel, Lampen und Gitarren werden verkauft – mit Bildern

Caroline und Tim haben sich mit ihrem Stand voller Spiele, Kuscheltiere und Bücher einen guten Platz am Hagentorplatz ergattert. Oma Rita Falke hat die Geschäfte der beiden mit im Blick.

Haldensleben. - Schon früh sind die ersten Haldensleber auf den Beinen und bauen ihre Stände in der Innenstadt auf. „Als ich 7.15 Uhr ankam, wollten die ersten schon Tische haben“, sagt Kristin Kuppert aus der Stadtverwaltung. Um 9 Uhr sollte der erste Stadtflohmarkt beginnen, doch die Hagenstraße war schon eine Stunde vorher gut gefüllt.