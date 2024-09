Haldensleben - Unterricht der etwas anderen Art erleben derzeit die Schüler an der Evangelischen Sekundarschule in Haldensleben. Statt mit Füller und Schreibheft arbeiten sie mit Meißelhammer und Akkuschrauber.

Unter dem Motto „Mitmachen statt Meckern“ beteiligt sich die gesamte Evangelische Sekundarschule in Haldensleben an einem Aktionstag zur Verschönerung des Pausenhofs, organisiert in Zusammenarbeit mit dem MDR. Bereits am Morgen herrscht emsiges Treiben auf dem Schulhof. Schüler und Lehrer erneuern Bänke, errichten ein „Grünes Klassenzimmer“ und bauen neue Dächer für Schattenplätze. Auch ein Gerätehäuschen und Pfosten für einen Basketballkorb entstehen. Kreative Schüler dokumentieren den Tag in Eigenregie.

Der Aktionstag ist aber lediglich der Auftakt für eine umfassende Neugestaltung des Schulhofs, die in den kommenden Monaten fortschreitet. Dank der Unterstützung einer Stiftung gehen bald weitere Projekte in die Umsetzung, die das Gelände noch attraktiver und funktionaler machen.