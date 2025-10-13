Für zwei Wochen hat das Kunstschiff „Salon Walter“ von Pia und Niki Fleckenstein am Fahrgastanleger in der Haldensleber Hafenstraße angelegt. Beim Malerei-Kurs lernen die Teilnehmerinnen die Kunst der Motiv-Überlagerung.

Schwein und Löwenzahn auf Holz: Beim Malerei-Workshop machen die Farben den grauen Himmel bunter

Beim Malerei-Kurs auf dem Kunstschiff „Salon Walter“ sitzen die Teilnehmerinnen gemeinsam am Tisch und zeichnen außergewöhnliche Motive auf Holz-Leinwände.

Haldensleben. - Mit einer Idee zum Workshop und mit einem kleinen Kunstwerk auf Holz zurück: Auf dem Kunstschiff „Salon Walter“ gibt Pia Fleckenstein einen dreistündigen Kurs über Malerei. Sie zeigt ihren Teilnehmerinnen, wie sie ihre eigenen Werke auf Holz gestaltet. Zuerst werden auf Papier zwei mögliche Motive, die übereinander gestaltet werden, vorgezeichnet. Danach schnappen sich die Frauen einen Bleistift und übertragen die Vorlagen auf ihr kleines Stück Holz.