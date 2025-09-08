Zwei Künstler, ein altes Transportschiff und ein Leben auf dem Wasser: Nach Etappen in Hamburg, Bremen, Minden und Hannover kommt das Kunstschiff „Salon Walter“ im Oktober nach Haldensleben - mit Workshops und einer Ausstellung.

Haldensleben - Seit zwei Jahren arbeiten und leben die Künstler Pia und Niki Fleckenstein auf einem restaurierten Frachter aus dem Jahr 1906 und schippern über die Wasserstraßen. Nun macht das Kunstschiff „Salon Walter“ Station in Haldensleben.