  4. Restaurierter Frachter als Atelier: Kunstschiff „Salon Walter“ legt in Haldensleben an

Zwei Künstler, ein altes Transportschiff und ein Leben auf dem Wasser: Nach Etappen in Hamburg, Bremen, Minden und Hannover kommt das Kunstschiff „Salon Walter“ im Oktober nach Haldensleben - mit Workshops und einer Ausstellung.

Von Vivian Hömke 08.09.2025, 18:00
Das Kunstschiff „Salon Walter“ kommt nach Haldensleben. Foto: Antje Huck

Haldensleben - Seit zwei Jahren arbeiten und leben die Künstler Pia und Niki Fleckenstein auf einem restaurierten Frachter aus dem Jahr 1906 und schippern über die Wasserstraßen. Nun macht das Kunstschiff „Salon Walter“ Station in Haldensleben.