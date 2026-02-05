Die Kirchengemeinde „Am Hakel“ will in Groß Börnecke einen weiteren Glockenstuhl einbauen lassen und die Turmfassade sanieren. Mit großzügiger Unterstützung.

Der Vorstandsvorsitzende der Salzlandsparkasse, Hans-Michael Strube (Mitte), überreichte dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates des Kirchspiels „Am Hakel“, Jörg Biedermann (rechts), im Beisein von Kirchenratsmitglied Helmut Labudda einen Spendenscheck.

Groß Börnecke - Die evangelische Kirchengemeinde des Kirchspiels „Am Hakel“ ist ihrem Ziel, auch die letzten beiden Glocken der ehemaligen St. Clemens-Kirche in Groß Börnecke in der St. Laurentius-Kirche des Dorfes wieder zum Klingen zu bringen, ein großes Stück nähergekommen. Denn auch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Salzlandsparkasse unterstützen dieses Vorhaben nach Kräften. Den entsprechenden symbolischen Scheck über eine Summe im fünfstelligen Bereich überreichte der Vorstandsvorsitzende des Kreditinstituts, Hans-Michael Strube, im Gotteshaus persönlich an den Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates, Jörg Biedermann.