Der Mediziner im Ruhestand Hans-Werner Trummel will seit Jahren eine HNO-Sprechstunde in Havelberg etablieren. Äußerungen der Gesundheitsministerin bringen ihn in Rage.

Mediziner Hans-Werner Trummel (links) im Gespräch mit dem Vorsitzenden von Pro Krankenhaus Havelberg, Holger Schulz.

Havelberg - Wenn Hans-Werner Trummel auf die landeseigene Krankenhausgesellschaft Salus zu sprechen kommt, wird sein Gesprächston rauer. Der promovierte Mediziner im Ruhestand aus der Nähe von Bitterfeld versucht seit beinahe drei Jahren, eine HNO-Sprechstunde in Havelberg aufzubauen.