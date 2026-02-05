weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Interesse an besserer Versorgung bezweifelt: Havelberg - HNO-Arzt wirft Ministerin Doppelmoral vor

Interesse an besserer Versorgung bezweifelt Havelberg - HNO-Arzt wirft Ministerin Doppelmoral vor

Der Mediziner im Ruhestand Hans-Werner Trummel will seit Jahren eine HNO-Sprechstunde in Havelberg etablieren. Äußerungen der Gesundheitsministerin bringen ihn in Rage.

Von Andreas König Aktualisiert: 05.02.2026, 13:55
Mediziner Hans-Werner Trummel (links) im Gespräch mit dem Vorsitzenden von Pro Krankenhaus Havelberg, Holger Schulz.
Mediziner Hans-Werner Trummel (links) im Gespräch mit dem Vorsitzenden von Pro Krankenhaus Havelberg, Holger Schulz. Foto: Andrea Schröder

Havelberg - Wenn Hans-Werner Trummel auf die landeseigene Krankenhausgesellschaft Salus zu sprechen kommt, wird sein Gesprächston rauer. Der promovierte Mediziner im Ruhestand aus der Nähe von Bitterfeld versucht seit beinahe drei Jahren, eine HNO-Sprechstunde in Havelberg aufzubauen.