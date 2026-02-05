Feuerdrama in Hasselburg Alles verloren, aber am Leben: Familie in Hasselburg ist auf Hilfe angewiesen
Tina Krause berichtet, wie ihr Vater und seine Lebensgefährtin sowie ihr Bruder mit seiner Freundin in einer eisigen Nacht einem Hausbrand entkommen konnten. Außerdem schildert die 35-Jährige, was die Familie jetzt dringend benötigt.
Aktualisiert: 05.02.2026, 10:16
Hasselburg/Flechtingen - Tina Krause kann noch immer kaum fassen, was in der Nacht zu Mittwoch (4. Februar) passierte. Bei einem Brand in der Nacht ist ein Wohnhaus in Hasselburg vollständig zerstört worden.