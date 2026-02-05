weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Feuerdrama in Hasselburg: Alles verloren, aber am Leben: Familie in Hasselburg ist auf Hilfe angewiesen

Tina Krause berichtet, wie ihr Vater und seine Lebensgefährtin sowie ihr Bruder mit seiner Freundin in einer eisigen Nacht einem Hausbrand entkommen konnten. Außerdem schildert die 35-Jährige, was die Familie jetzt dringend benötigt.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 05.02.2026, 10:16
Nach dem nächtlichen Brand in Hasselburg ist von dem Wohnhaus und von der Garage nur noch eine Ruine übrig. Vier Bewohner konnten sich in letzter Minute aus den Flammen retten.
Nach dem nächtlichen Brand in Hasselburg ist von dem Wohnhaus und von der Garage nur noch eine Ruine übrig. Vier Bewohner konnten sich in letzter Minute aus den Flammen retten. Foto: Feuerwehr Flechtingen

Hasselburg/Flechtingen - Tina Krause kann noch immer kaum fassen, was in der Nacht zu Mittwoch (4. Februar) passierte. Bei einem Brand in der Nacht ist ein Wohnhaus in Hasselburg vollständig zerstört worden.