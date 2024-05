Calvörde. - 51 Jahre – das sind über 18.600 Tage – schon engagiert sich Dieter Schulze für den Sportverein in Calvörde. Seit mehr als fünf Jahrzehnten ist er der Vorsitzende der Sportgemeinschaft (SG) Calvörde.

„Ich habe heute eine außergewöhnliche Aufgabe. Ich möchte mich bei Dieter, der seit 1973 für den Verein freiwillige Arbeit geleistet hat, bedanken. Die Fußstapfen sind riesig und werden wohl schwer zu füllen sein“, sagt Oliver März, Leiter der Abteilung Bogensport in der SG. Bei der Festveranstaltung und der Vorstandswahl bekommt Schulze für sein Engagement von der SG eine Urkunde, Blumen und Geschenke sowie von den Gästen im Saal des „Goldenen Löwen“ tosenden Beifall. „Gleichwohl geht es natürlich nicht, seine ehrenamtliche Tätigkeit als selbstverständlich und ungeachtet hinzunehmen“, betont März und überreicht im Namen des ganzen Vereins dem Vorsitzenden eine Ehrenurkunde.

„Du hast ein halbes Jahrhundert hier in Calvörde Sportgeschichte geschrieben, Traditionen gepflegt und einen wertvollen Beitrag für das öffentliche Leben geleistet“, sagt Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitschke (UWG) und gratuliert im Namen der Gemeinde. Er wünscht dem Geehrten Gesundheit und den Sportlern der Gemeinschaft weiter so viel Elan und ein glückliches Händchen bei den Neuwahlen. Neben der Urkunde gibt es einen Gutschein für ein Abendessen.

Die SG hat 250 Mitglieder. Ein Drittel davon sind Kinder. Zu den Sportarten zählen Volleyball, Tischtennis, Bogenschießen, Turnen und Badminton. Die SG ist der größte Verein in der Gemeinde Calvörde. Torsten Fieseler, Präsident des Kreissportbundes (KSB) Börde, und Florian Bortfeld, Geschäftsführer des KSB, überreichen Schulze die Sportehrengabe und die Ehrenplakette des Landrates in Gold. „Es ist für uns eine Premiere. Diese Ehrung haben wir beide zuvor noch nicht im Landkreis Börde überreicht“, gestehen die Männer vom KSB.

Vorsitzender Oliver März aus Calvörde; seit 2013 Abteilungsleiter Bogensport; Übungsleiter Jugend;

Stellvertretender Vorsitzender: Henning Bösche aus Calvörde; im Verein seit 1972; Abteilungsleiter Tischtennis seit 2013; Übungsleiter Jugend und Erwachsene;

Kassenwart: Björn Boßmann aus Calvörde; Abteilungsleiter Volleyball und Badminton; Übungsleiter Volleyball-Jugend in Ausbildung zum C-Trainer;

Jugendwart: Matthias Jakisch aus Etingen; Abteilung Tischtennis; Übungsleiter Jugend; in Ausbildung zum C-Trainer im Breitensport für Kinder und Jugend;

Sportwart: Bernd Fritzsche aus Calvörde; Abteilung Badminton;

Frauenwartin: Jasmin Marquordt aus Calvörde; Abteilung Volleyball; Unterstützerin bei der Abteilung Kinderturnen;

Kassenprüfer: Sabine Preetz aus Elsebeck; Abteilung Turnen in der Donnerstag-Gruppe; Christian Adolf aus Calvörde, Abteilung Volleyball, in Ausbildung zum C-Trainer im Breitensport für Kinder und Jugendliche.

Einen Blumenstrauß gibt es für Karin Schulze, die Ehefrau des Geehrten, die ihm über all die Jahre den Rücken für seine Aktivitäten frei gehalten hatte. Schulze scheint sichtlich überrascht von den vielen Lobesworten und vor allem über die Anerkennung in Gold. „Bei einer Tagung der Betriebssportgemeinschaft Traktor Calvörde – so hieß die SG früher – hatte sich niemand für diese Aufgabe gefunden, so kam ich zum Vorsitz“, erinnert sich Schulze. Er verrät, dass seine Frau ihm viele Schreibarbeiten abgenommen habe. Der 77-Jährige denkt zurück: „Sport bestimmte nicht mein ganzes Leben, aber ich habe sehr viel Kraft und Zeit investiert.“

Als neuer Vorsitzender wird einstimmig Oliver März gewählt, während Dieter Schulze weiter als Ehrenvorsitzender im Verein mitwirken wird.