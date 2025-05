Zerbst - Die Brandserie in Zerbst hält an und lässt die Einsatzkräfte der Feuerwehr nicht zur Ruhe kommen. In der Nacht zum Freitag (30. Mai) hat an altbekannter Steller – an der Ecke Mühlenbrücke / Brüderstraße erneut ein Müllcontainer gebrannt.

Verursachter Sachschaden laut Polizei: 1.000 Euro. „Ungehindert, ungebremst“, wie der Zerbster Ortswehrleiter Steffen Schneider sagt, zündelt da jemand munter weiter.

Für Hinweise auf Brandstifter winken bis 1.000 Euro

Seit über einem Jahr stehen vermehrt immer wieder Kleider- und Müllcontainer in Flammen. Der Stadtrat hat jetzt den Vorschlag von Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) aufgegriffen und – bei vier Gegenstimmen – eine Belohnung von bis zu 1.000 Euro für die Ergreifung der oder des Täters ausgelobt.

Damit wird die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Brandstifterserie gebeten. Verdächtige Beobachtungen und konkrete Hinweise können an das Zerbster Revierkommissariat telefonisch unter (03923) 716-0 gemeldet werden. Auch die 110 kann genutzt werden.