Mit generationsübergreifenden Teams, spürbarem Ehrgeiz und viel Engagement hinter den Kulissen beginnt für den Sportverein das neue Jahr – und mit einem Blick auf das, was die SG 2026 noch vorhat.

Gemeinsam am Ball: Beim vereinsinternen Hallenturnier der SG Velsdorf/Mannhausen stehen Teamgeist, Spaß und sportlicher Ehrgeiz im Mittelpunkt.

Calvörde - Der Winterspeck hat keine Chance: Mit einem vereinsinternen Hallenturnier startet die Sportgemeinschaft (SG) Velsdorf/Mannhausen sportlich und gut gelaunt ins neue Jahr. Bereits zum 26. Mal jagen gestandene Stammspieler und flinke Nachwuchskicker gemeinsam dem Ball hinterher – und beweisen eindrucksvoll, dass Fußball auch in der Winterpause bestens funktioniert.