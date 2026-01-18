Freizeitsport in der Börde SG Velsdorf/Mannhausen kickt Winterspeck weg: Hallenturnier sorgt für Bewegung, Tore und gute Laune
Mit generationsübergreifenden Teams, spürbarem Ehrgeiz und viel Engagement hinter den Kulissen beginnt für den Sportverein das neue Jahr – und mit einem Blick auf das, was die SG 2026 noch vorhat.
18.01.2026, 18:15
Calvörde - Der Winterspeck hat keine Chance: Mit einem vereinsinternen Hallenturnier startet die Sportgemeinschaft (SG) Velsdorf/Mannhausen sportlich und gut gelaunt ins neue Jahr. Bereits zum 26. Mal jagen gestandene Stammspieler und flinke Nachwuchskicker gemeinsam dem Ball hinterher – und beweisen eindrucksvoll, dass Fußball auch in der Winterpause bestens funktioniert.