Das Altkleiderthema bewegt nach wie vor die Kommunen. Die Container werden vielerorts nicht mehr geleert. Auch Oebisfelde hat mit der Entsorgungsproblematik zu tun.

Altkleiderberge am Edeka: Auch im Januar sammeln sich wieder die Säcke in Oebisfelde

Der Berg an Kleidern vor dem Edeka-Markt in Oebisfelde ist zwar noch verhältnismäßig klein, aber in der Vergangenheit haben solche Kleiderberge dazu verleitet, weitere Säcke hinzuzulegen.

Oebisfelde. - Vor den Altkleidercontainern am Edeka-Markt an der Magdeburger Straße stapeln sich auch im Januar wieder Säcke voller Textilien. Die Verantwortung für diese Container liegt beim Markt, nicht bei der Stadt. Für die Kommune bleibt dennoch ein grundlegendes Problem bestehen: Die Entsorgung von Alttextilien ist gesetzlich geregelt, in der Praxis fehlen vielerorts jedoch funktionierende Strukturen.