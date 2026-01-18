Altkleiderchaos geht weiter Altkleiderberge am Edeka: Auch im Januar sammeln sich wieder die Säcke in Oebisfelde
Das Altkleiderthema bewegt nach wie vor die Kommunen. Die Container werden vielerorts nicht mehr geleert. Auch Oebisfelde hat mit der Entsorgungsproblematik zu tun.
18.01.2026, 19:00
Oebisfelde. - Vor den Altkleidercontainern am Edeka-Markt an der Magdeburger Straße stapeln sich auch im Januar wieder Säcke voller Textilien. Die Verantwortung für diese Container liegt beim Markt, nicht bei der Stadt. Für die Kommune bleibt dennoch ein grundlegendes Problem bestehen: Die Entsorgung von Alttextilien ist gesetzlich geregelt, in der Praxis fehlen vielerorts jedoch funktionierende Strukturen.