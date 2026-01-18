Sie möchte polnische Traditionen lebendig halten und eine Gemeinschaft schaffen: Joanna Gorna engagiert sich in Haldensleben mit viel Herzblut für Kinder, Familien und Hilfsprojekte – kulturell wie sozial.

Für Tradition und Zusammenhalt: Joanna Gorna engagiert sich für polnische Kinder

Joanna Gorna engagiert sich ehrenamtlich in Haldensleben und hat mit Kindern ein polnisches Krippenspiel einstudiert.

Haldensleben - Seit 2017 lebt Joanna Gorna in Deutschland. Geboren und aufgewachsen nahe der polnisch-ukrainischen Grenze, bringt die 32-Jährige nicht nur ihre Wurzeln, sondern auch eine große Portion Energie und Herzblut mit. Ihr Anliegen ist es, polnische Traditionen lebendig zu halten und an die nächste Generation weiterzugeben. In Haldensleben engagiert sie sich mit viel Leidenschaft für polnische Kinder und Familien.