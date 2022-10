Show in Grauingen: Karnevalisten wollen nach Corona-Zwangspause durch die Welt tanzen

Warum tanzen Leonie Gadau (v.l.), Vanessa Dürre, Maja Bösche, Nicole Bösche, Saskia Lohöfer und Anne-Marie Fiedler mit Hockeyschlägern in den Händen? Dieses Rätsel wird erst bei der öffentlichen Generalprobe am 12. November in Grauingen gelöst.

Foto: Anett Roisch