Wegen kleinere Brände war die Feuerwehr in Haldensleben gefordert. Insgesamt ist die Silvesternacht aus Sicht der freiwilligen Einsatzkräfte aber ruhig verlaufen.

So rückten die Feuerwehr noch vor dem Jahreswechsel in den späten Abendstunden der Silvesternacht wegen eines Containerbrands aus. Vor Ort wurde der betreffende Altkleidercontainer laut Angaben der Feuerwehr geöffnet und das Feuer unter Atemschutz gelöscht.

Feuerwehr löscht Feuerwerksbatterie

Zum ersten Einsatz für das Jahr 2026 wurde die Feuerwehr ebenfalls zu einem brennenden Altkleidercontainer gerufen. Als Brandursache konnte nach Angaben der Feuerwehr eine brennende Feuerwerksbatterie festgestellt werden. Das Feuer konnte demnach mit einer Kübelspritze schnell gelöscht werden.

Ein weiteres Mal wurde die Feuerwehr in den frühen Morgenstunden zu einer Türöffnung alarmiert, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Insgesamt sei es aber eine entspannte Nacht gewesen, heißt es von der Feuerwehr,