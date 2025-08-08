Obwohl die Schwester die gleiche Schule besucht Eltern fassungslos: Landkreis Börde verbietet Schulbesuch in Helmstedt
Eltern aus Marienborn sind verzweifelt: Ihr Sohn sollte ab dem neuen Schuljahr ein Gymnasium in Helmstedt besuchen – wie bereits seine Schwester. In den Sommerferien dann der Schock: Plötzlich stellt sich der Landkreis Börde quer. Das stellte die Familie und vor allem den Jungen vor große Probleme.
Aktualisiert: 08.08.2025, 18:18
Marienborn/Helmstedt. - So hatte sich Familie Plattner aus Marienborn die Sommerferien nicht vorgestellt. Statt entspannte schulfreie Wochen zu genießen, steht die Familie plötzlich vor großen Zukunftssorgen für ihren Sohn Lennie.