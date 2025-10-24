Genuss in der Börde So schmeckt der Herbst: Burger, Bratwurst & Baumkuchen
Wenn der Herbst Einzug hält, sorgen Gastronomen aus Erxleben und Calvörde für besondere Geschmackserlebnisse: Mit warmen Speisen, neuen Ideen und viel Heimatgefühl zeigen sie, wie köstlich der Herbst sein kann.
24.10.2025, 18:00
Erxleben/Calvörde - Wenn die Tage kürzer werden und sich der Duft von Laub und Kaminholz in der Luft mischt, verändert sich nicht nur die Natur – auch in den Küchen zieht der Herbst ein. Eine Imbissbetreiberin, ein Gastronom und ein Bäckermeister aus der Börde haben sich auf die kältere Jahreszeit vorbereitet.