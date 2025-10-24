Wenn der Herbst Einzug hält, sorgen Gastronomen aus Erxleben und Calvörde für besondere Geschmackserlebnisse: Mit warmen Speisen, neuen Ideen und viel Heimatgefühl zeigen sie, wie köstlich der Herbst sein kann.

Eileen Richter, Inhaberin vom Imbiss „Curry 31“ in Erxleben, bietet jetzt zur Herbstzeit neue Klassiker wie Fleischkäsebrötchen mit Krautsalat an – serviert in einem beheizten Zelt.

Erxleben/Calvörde - Wenn die Tage kürzer werden und sich der Duft von Laub und Kaminholz in der Luft mischt, verändert sich nicht nur die Natur – auch in den Küchen zieht der Herbst ein. Eine Imbissbetreiberin, ein Gastronom und ein Bäckermeister aus der Börde haben sich auf die kältere Jahreszeit vorbereitet.