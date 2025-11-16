weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Bombendrohung legt Wernigerodes Altstadt lahm - so lief Polizeieinsatz

Sprenstoffspürhund unterstützt Polizei Bombendrohung legt Wernigerodes Altstadt lahm - so lief der Großeinsatz im Harz

Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei am Sonntagmittag den Marktplatz in Wernigerode (Harz) abgeriegelt. Inzwischen gibt es Entwarnung. Was aktuell über die Hintergründe bekannt ist.

Von Jens Müller Aktualisiert: 16.11.2025, 15:48
Die Polizei hat nach einer Bombendrohung am Sonntagvormittag, 16. November 2025, alle Zufahrten zum Marktplatz in Wernigerode abgeriegelt - so wie hier von der Marktstraße aus.
Die Polizei hat nach einer Bombendrohung am Sonntagvormittag, 16. November 2025, alle Zufahrten zum Marktplatz in Wernigerode abgeriegelt - so wie hier von der Marktstraße aus. Foto: Ivonne Sielaff

Wernigerode. - Gespenstische Ruhe im sonst so betriebsamen Wernigerode: Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Sonntagvormittag Teile der Altstadt abgeriegelt und den Marktplatz abgesucht. 