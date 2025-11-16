Sprenstoffspürhund unterstützt Polizei Bombendrohung legt Wernigerodes Altstadt lahm - so lief der Großeinsatz im Harz

Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei am Sonntagmittag den Marktplatz in Wernigerode (Harz) abgeriegelt. Inzwischen gibt es Entwarnung. Was aktuell über die Hintergründe bekannt ist.