Sprenstoffspürhund unterstützt Polizei Bombendrohung legt Wernigerodes Altstadt lahm - so lief der Großeinsatz im Harz
Wegen einer Bombendrohung hat die Polizei am Sonntagmittag den Marktplatz in Wernigerode (Harz) abgeriegelt. Inzwischen gibt es Entwarnung. Was aktuell über die Hintergründe bekannt ist.
Aktualisiert: 16.11.2025, 15:48
Wernigerode. - Gespenstische Ruhe im sonst so betriebsamen Wernigerode: Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Sonntagvormittag Teile der Altstadt abgeriegelt und den Marktplatz abgesucht.