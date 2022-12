Special Olympics: Landkreis Börde und Haldensleben werden 2023 internationale Sportler aufnehmen

Gemeinsam mit weiteren Partnern beteiligen sich der Landkreis Börde und die Stadt Haldensleben am sogenannten Host Town-Programm für die „Special Olympics“, die 2023 in Berlin stattfinden.

Die Partner, die die Sportler aus Singapur im Juni 2023 beherbergen möchten, haben erst am Wochenende in Hötensleben Urkunden überreicht bekommen.

Haldensleben - Hinter dem Namen „Special Olympics“ steckt die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Sie ist vom internationalen olympischen Komitee offiziell anerkannt und heute mit 5,2 Millionen Athleten in 174 Ländern vertreten. Nachdem sie zuletzt in Los Angeles und Abu Dhabi stattfanden, werden die Sommerspiele der „Special Olympics“ im kommenden Jahr in Berlin ausgetragen – und zwar vom 17. bis 23. Juni.