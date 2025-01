Haldensleben. - In Deutschland werden laut dem Deutschen Roten Kreuz täglich rund 14.000 Blutspenden benötigt: Für die Akuthilfe bei Unfällen, in der Krebstherapie, für planbare Operationen und bei der Behandlung von Immunkrankheiten. Regelmäßige Blutspende-Aktionen veranstaltet auch der Kreisverband Börde des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). In Haldensleben fand am Donnerstag (9. Januar) der erste Termin des Jahres statt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.