Zusammenstoß auf der B189 Spielte der Fahrassistent verrückt? Auffahrunfall bei Wolmirstedt wirft Fragen auf
Ein kilometerlanges Stop-and-go ohne erkennbaren Grund, ein Auffahrunfall und die Frage nach der Schuld: Kurz nach der Auffahrt zur B189 bei Wolmirstedt kommt es zum Zusammenstoß. Ein Magdeburger soll diesen absichtlich herbeigeführt haben. Die Aussage einer Zeugin bringt den Vorwurf der Staatsanwaltschaft jedoch ins Wanken.
24.02.2026, 18:00
Wolmirstedt/Haldensleben - Intelligente Fahrassistenzsysteme sollen die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen. Gleichzeitig bringen sie eigene Risiken mit, die manchmal unterschätzt werden ‒ beispielsweise wenn die Sensoren falsch reagieren. Könnte das auch der Grund für das auffällige Fahrverhalten eines Autofahrers aus Loitsche gewesen sein?