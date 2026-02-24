Zusammenstoß auf der B189 Spielte der Fahrassistent verrückt? Auffahrunfall bei Wolmirstedt wirft Fragen auf

Ein kilometerlanges Stop-and-go ohne erkennbaren Grund, ein Auffahrunfall und die Frage nach der Schuld: Kurz nach der Auffahrt zur B189 bei Wolmirstedt kommt es zum Zusammenstoß. Ein Magdeburger soll diesen absichtlich herbeigeführt haben. Die Aussage einer Zeugin bringt den Vorwurf der Staatsanwaltschaft jedoch ins Wanken.