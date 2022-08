Stadtwerke Haldensleben befürchten massive Preissteigerungen für ihre Kunden

Mit großer Sorge beobachtet Detlef Koch, Geschäftsführer der Stadtwerke Haldensleben, die Preisentwicklung an den Energiemärkten. Er ist überzeugt: Den Kunden stehen harte Zeiten bevor. Er sieht aber auch die Politik in der Pflicht zu handeln.

Gas ist schon im Einkauf teuer. Die geplanten Umlagen für Beschaffung und Speicherung treiben die Kosten für die Verbraucher weiter in die Höhe.

Haldensleben - Die Situation ist ernst. Daraus macht Detlef Koch keinen Hehl. „Diese Preisentwicklung war so nicht abzusehen und ist im Vergleich zu den vergangenen Jahrzehnten einmalig“, sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Haldensleben (SWH) mit Blick auf die Preissteigerungen an den Energiemärkten. Eine mittel- oder gar langfristige Planung der Kosten sei für den kommunalen Energieversorger im Augenblick überhaupt nicht möglich, macht er deutlich. „Wir machen uns zunehmend Sorgen um die heimische Wirtschaft mit den dazugehörenden Arbeitsplätzen, aber auch um die wirtschaftliche Situation der Haushalte in Haldensleben“, befürchtet Koch massive Kostensteigerungen für die Endverbraucher.