Postfrust in Haldensleben Ständig geschlossene Postfiliale: Hier können Haldensleber ihre Briefe und Pakete abgeben
Pakete und Briefe zu verschicken, ist in Haldensleben zurzeit nicht einfach. Die Volksstimme hat nachgefragt, wo es noch Briefmarken zu kaufen gibt.
23.10.2025, 18:00
Haldensleben. - In der Postfiliale in der Neuhaldensleber Straße in Althaldensleben stapeln sich mittlerweile die Pakete. Das Aufkommen sei bei ihnen in der letzten Zeit merklich gestiegen, sagt Mitarbeiterin Melanie Münning. Um die ganzen Pakete und Päckchen noch unterzukriegen, hätte sie extra umräumen müssen.